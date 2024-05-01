2 тыс. 228 тюменцам помогли медики скорой за выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 228 жителям Тюмени и Тюменского района оказали помощь врачи и фельдшеры скорой помощи с 9 по 12 мая. В экстренной форме поступило 1 тыс. 127 вызовов, остальные — в неотложной.

В стационары доставлено 1 тыс. 77 пациентов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. Диспетчеры передали в поликлиники 1 тыс. 230 вызовов в случаях, когда состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.

138 человек проконсультировали врачи оперативного отдела по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.