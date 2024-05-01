  • 13 мая 202413.05.2024понедельник
  • USD91,8239
    EUR98,9461
  • В Тюмени 6..8 С 4 м/с ветер северный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

2 тыс. 228 тюменцам помогли медики скорой за выходные

Общество, 11:19 13 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 228 жителям Тюмени и Тюменского района оказали помощь врачи и фельдшеры скорой помощи с 9 по 12 мая. В экстренной форме поступило 1 тыс. 127 вызовов, остальные — в неотложной.

В стационары доставлено 1 тыс. 77 пациентов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. Диспетчеры передали в поликлиники 1 тыс. 230 вызовов в случаях, когда состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.

138 человек проконсультировали врачи оперативного отдела по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# скорая помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:03 13.05.2024С работой Бердюжской больницы познакомили школьников
11:41 13.05.20241 тыс. 257 тюменцев впервые стали донорами с начала года
11:19 13.05.20242 тыс. 228 тюменцам помогли медики скорой за выходные
10:57 13.05.2024На 12 см за сутки снизился уровень реки Ишим в Абатском районе