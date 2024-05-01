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В Тюмени арестован подозреваемый в убийстве родственника

Происшествия, 11:31 14 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемый в убийстве родственника арестован в Тюмени. По версии следствия, 9 мая 37-летний тюменец выпивал в компании своих родственников в жилом доме по ул. Червишевский тракт областного центра. Между ним и его двоюродной сестрой произошел конфликт.

Во время ссоры супруг женщины заступился за жену, однако обвиняемый схватил нож и нанёс ему не менее двух ударов в живот и шею. Мужчину доставили в медучреждение, где он, несмотря на усилия врачей, скончался.

Как сообщает Следственный комитет по Тюменской области, в связи со смертью потерпевшего уголовное дело будет переквалифицировано на статью УК РФ "Убийство".

Обстоятельства преступления выясняются, проведён осмотр места происшествия, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская.

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# убийство , уголовное дело

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