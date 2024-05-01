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В Тюмени прошел круглый стол по вопросам психического здоровья и психосоциальной реабилитации

Общество, 18:30 14 мая 2024

Единая Россия

В Тюменской области выстроена система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, имеющими психические заболевания, которая направлена на их социализацию в обществе, самореализацию удовлетворение творческих, познавательных и иных потребностей.

Это отметили участники круглого стола по вопросам психического здоровья и психосоциальной реабилитации, который прошел в Тюмени в рамках подготовки IX фестиваля реабилитационных программ для людей с психическими особенностями "Другие?".

Единая Россия

Фестиваль, по словам директор Союза охраны психического здоровья Екатерины Мальцевой (г. Москва), состоится 10–12 октября сразу в шести городах.

"Это мероприятие объединяет не только специалистов, которые работают с пациентами, и людьми, заинтересованными в развитии нашего направления, но и самих благополучателей, самих пациентов, которые максимально включаются в процесс подготовки и реализации фестиваля", - отметила она.

Участники круглого стола поделились своими успешными проектами в области психического здоровья и психосоциальной реабилитации, а также рассказали о состоянии своих учреждений, о работе с персоналом, волонтерами и, конечно, самими пациентами.

Круглый стол по вопросам психического здоровья и психосоциальной реабилитации в рамках был организован Общественной палатой Тюменской области и Союзом охраны психического здоровья (г. Москва), сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

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# Единая Россия , здоровье

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