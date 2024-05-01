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В двух школах Краснодона специалисты из Тюменской области установили модульные котельные

Общество, 19:02 16 мая 2024

администрация города Краснодона и Краснодонского района | Фото: администрация города Краснодона и Краснодонского района

Модульные котельные установили в двух образовательных учреждениях Краснодона. Специалисты предприятий из Тюменской области также отремонтируют и систему теплоснабжения, сообщает администрация подшефного города.

Котельные доставлены и установлены на территории детской школы искусств имени А.Л. Корягина, а также в здании начальных классов городской гимназии. Блочно-модульные котельные устанавливают работники тюменской компании "Никос", а специалисты предприятия "РЕМиСТР" меняют радиаторы и трубы внутренней системы отопления учреждений.

"Установка модульных котельных - важный шаг к улучшению качества обеспечения теплом образовательных учреждений и созданию хороших условий для детей, педагогов. Благодарю шеф-регион Тюменскую область за этот значительный вклад в обеспечение тепла и комфорта для наших детей", - подчеркнул глава города Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко.

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