Гидравлические испытания тепловых сетей начнутся в Тюмени с 20 мая

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей начнется в Тюмени с 20 мая. Он продлится до 2 июня и затронет историческую часть города, микрорайон Тура и заречные микрорайоны, сообщает "УСТЭК".

Под отключение попадут более 1 тыс. 200 объектов: 631 жилой дом, 118 домов частного сектора, 17 муниципальных учреждений, 9 школ и 22 детских сада в границах улиц 50 лет Октября, Водопроводной, Володарского, Газовиков, Герцена, Дамбовской, Дзержинского, Домостроителей. Протяженность тепловых сетей, которые будут проверены, составит 141 км.

Всего будет семь этапов, во время которых порядка 800 км труб во всех районах города будут проверены с помощью повышения давления. Это позволяет выявить "слабое звено" на трубопроводах и внутридомовых системах многоквартирных домов и сразу же устранить выявленные дефекты, что снижает риск возникновения инцидентов зимой, а значит, повышает качество услуг теплоснабжения.

"УСТЭК" заботится о комфорте горожан и старается сократить период проведения гидравлических испытаний с 14 до 12 дней. В этом году, как и в предыдущие четыре, продолжительность первого и последнего этапов гидравлических испытаний составит 14 дней, все остальные этапы пройдут за 12 дней.