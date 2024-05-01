  • 17 мая 202417.05.2024пятница
  • USD90,9239
    EUR98,8978
  • В Тюмени 17..19 С 0 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

"Дом сказки Ершова" откроют на улице Дзержинского в Тюмени

Общество, 17:48 17 мая 2024

"Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

"Дом сказки Ершова" появится в старинном флигеле рядом с "Домом Буркова" на улице Дзержинского в Тюмени к концу 2024 года. На первом этаже здания расположатся информационные стенды и экспозиции, сувенирная лавка, кофейня. На втором будут интерактивные зоны, выставки, посвященные сказке "Конек-Горбунок", место для мастер-классов, лекций и кинопоказов, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

"Перед нами стоят две задачи: флигель в составе эстетического центра должен работать на благо детей и их творческое развитие, а также стать уникальным экскурсионным объектом, куда смогут заходить туристические группы. Мы хотим привлечь внимание к Ершову, рассказать, что знаменитый сказочник родился в нынешней Тюменской области и что замечательные объекты, связанные с ним, есть в Ишиме, Тобольске и селе Ершово”, - сказал секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

"Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

Он выразил готовность передать для выставки экспонаты из собственной коллекции по сказке "Конек-Горбунок". Идею поддержал глава города Руслан Кухарук, он откликнулся на просьбу выделить историческое здание в центре Тюмени, в котором можно было бы разместить материалы, посвященные Петру Ершову, проводить тематические детские мероприятия и принимать туристов со всей страны.

"Объект расположен в непосредственной близости от улицы Дзержинского и продолжит наполнение ее смыслами. Флигель небольшой по параметрам, но очень интересный по своей истории. Он нуждается в реставрации. Выбранный подрядчик имеет большой опыт реставрационных работ по разным объектам, расположенным в различных городах Тюменской области", - отметил Руслан Кухарук.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Андрей Артюхов , Петр Ершов , Руслан Кухарук

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:49 17.05.2024Глава Вагайского района приглашает волонтеров на борьбу с паводком
21:21 17.05.2024У тюменских музейщиков появилась еще одна выставочная площадка
18:42 17.05.2024Выставку "Удачная находка в Помпеях" из собрания омского музея открыли в Тюмени
18:10 17.05.2024В Восточном округе Тюмени создадут три новые озелененные территории