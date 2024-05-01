"Дом сказки Ершова" откроют на улице Дзержинского в Тюмени

| Фото: "Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

"Дом сказки Ершова" появится в старинном флигеле рядом с "Домом Буркова" на улице Дзержинского в Тюмени к концу 2024 года. На первом этаже здания расположатся информационные стенды и экспозиции, сувенирная лавка, кофейня. На втором будут интерактивные зоны, выставки, посвященные сказке "Конек-Горбунок", место для мастер-классов, лекций и кинопоказов, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

"Перед нами стоят две задачи: флигель в составе эстетического центра должен работать на благо детей и их творческое развитие, а также стать уникальным экскурсионным объектом, куда смогут заходить туристические группы. Мы хотим привлечь внимание к Ершову, рассказать, что знаменитый сказочник родился в нынешней Тюменской области и что замечательные объекты, связанные с ним, есть в Ишиме, Тобольске и селе Ершово”, - сказал секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

| Фото: "Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

Он выразил готовность передать для выставки экспонаты из собственной коллекции по сказке "Конек-Горбунок". Идею поддержал глава города Руслан Кухарук, он откликнулся на просьбу выделить историческое здание в центре Тюмени, в котором можно было бы разместить материалы, посвященные Петру Ершову, проводить тематические детские мероприятия и принимать туристов со всей страны.

"Объект расположен в непосредственной близости от улицы Дзержинского и продолжит наполнение ее смыслами. Флигель небольшой по параметрам, но очень интересный по своей истории. Он нуждается в реставрации. Выбранный подрядчик имеет большой опыт реставрационных работ по разным объектам, расположенным в различных городах Тюменской области", - отметил Руслан Кухарук.