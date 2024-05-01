Среди победителей конкурса грантов Президентского фонда половина — НКО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 49 % победителей конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив в Тюменской области является некоммерческий сектор. За три года объем полученных грантов составил 90,5 млн рублей.

"На муниципальные учреждения приходится 36 процентов заявок, а суммарное финансирование составило 22,3 миллиона рублей. На бизнес приходится 15 процентов победных проектов на сумму 42,3 миллиона рублей. Потенциал огромный есть у муниципальных учреждений. Им необходимо активнее обращаться к проектному офису. Мы рады поделиться информацией, проконсультировать, направить. Нам бы очень хотелось поактивнее поработать и с бизнесом. В целом было бы здорово, если бы проекты объединяли несколько направлений: некоммерческий сектор, муниципальные учреждения и бизнес. Такая коллаборация возможна", - рассказала главный специалист департамента культуры Тюменской области Ольга Носырева. Такие данные она привела на мероприятии "Культурная волна" в областной научной библиотеке 17 мая.

Всего в России действуют 12 проектных офисов. В Тюменской области он был открыт 13 декабря 2023 года. Этот шаг стал очень своевременным.

"Не хватало методической поддержки по оформлению заявок. Наш проектный офис вошел в перечень ресурсных центров Тюменской области по грантовой поддержке в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Мы уже провели около 200 консультаций, 27 обучающих мероприятий. В проектном офисе работают два региональных консультанта, которые периодически проходят обучение. В рамках гранта губернатора Тюменской области мы рассчитываем провести три телемоста с муниципальными образованиями. Это станет продолжением проекта, который был в прошлом году "Акселератор культура 72: перезагрузка". Теперь это будет "Акселератор 72: НКО", - уточнила эксперт.

Отметим, что всего за три года на 11 конкурсах Президентского фонда культурных инициатив творческие команды Тюменской области заявили 1 тыс. 242 проекта, 136 из которых признаны победителями. Летом 2024 года пройдут II Всероссийский фестиваль косторезного искусства "Тобольск - город мастеров", V региональная Никольская книжная ярмарка в Ишиме и другие мероприятия.

Оксана Корнеенкова