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Жители Тюменской области увидят парад планет 3 июня

Общество, 13:34 23 мая 2024

ИА "Тюменская линия"

Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Луна, Нептун и Сатурн ранним утром встанут почти в одну линию 3 июня. Сейчас планеты расположены близко к Солнцу, поэтому тонут в лучах утренней зари и недоступны для наблюдения даже в телескоп, утром увидеть можно только Луну. Об этом рассказали в сообществе "Старая башня" во ВКонтакте.

В ночное время Юпитер, Меркурий и Марс будут хорошо видны в небе даже без использования приборов, а вот чтобы разглядеть другие планеты, понадобится телескоп.

Выравнивание планет – это астрономический термин, описывающий явление, когда несколько планет выстраиваются близко друг к другу по одну сторону от Солнца. Разговорное определение этого явления - парад планет, которое означает в широком смысле, что несколько планет видны на ночном небе одновременно.

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# астрономия , Червишевская обсерватория

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