Безопасность детей на дорогах обсудили в Тюмени в преддверии летних каникул

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

98 детей получили травмы в 92 авариях на дорогах Тюменской области в 2024 году, один юный участник дорожного движения погиб. Об этом начальник УГИБДД УМВД России по региону Андрей Миллер рассказал в ходе родительского собрания в преддверии летних каникул, проходившего в режиме онлайн на сайте информагентства "Тюменская линия".

Андрей Миллер напомнил, что ежегодно в каникулы число дорожных происшествий с детьми возрастает. Он уточнил также, что одна из задач объявленного в стране Года семьи - снижение смертности, в том числе детской, в результате ДТП в полтора раза к 2030 году.

"Любое подобное происшествие получает широкий резонанс в обществе, каждый раз мы выезжаем на место, изучаем и анализируем, чтобы понимать причины и условия, которые способствуют таким случаям", - отметил начальник ГИБДД Тюменской области.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов напомнил, что первое и главное право ребенка – право на жизнь, и что каждый сезон приносит свои специфические риски безопасности детей.

"Самая опасная ситуация, когда наши дети предоставлены сами себе, - подчеркнул Андрей Степанов.- Тогда увеличиваются все риски, связанные с травматизмом и даже гибелью детей. Уважаемые родители, дети, особенно маленькие, не должны оставаться без присмотра, они всегда должны быть в поле зрения старших. Кроме того, дети копируют наше поведение, и поэтому наш пример будет основополагающим. И если мы не позволяем себе нарушать правила дорожного движения, то и наши дети не будут их нарушать".

Директор департамента образования администрации Тюмени Ольга Тренина рассказала, что один из наиболее распространенных вопросов родителей, в каком возрасте нужно начинать прививать детям навыки поведения на дороге.

"Психологи и педагоги говорят о дошкольном возрасте, - сообщила она. – Этим надо заниматься с двух-трёх лет, потому что дети уже начинают испытывать нас на предмет что им можно, а что нельзя. В этом же возрасте они уже начинают учиться ездить на велосипедах и самокатах".

По её словам, сегодня в тюменских школах самое пристальное внимание уделяется безопасности дорожного движения. Одна из акций для первоклассников – прорисовывание безопасного маршрута.

Андрей Миллер, подводя итоги собрания, напомнил, что с 20 мая по 10 июня сотрудники Госавтоинспекции проводят на территории Тюменской области мероприятие "Внимание, дети!", направленное на профилактику и предупреждение ДТП с участием детей.

Николай Ступников