Жителей Тюменской области приглашают на славянский праздник

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области приглашают на славянский праздник "Три стрела", который пройдет на открытой площадке с. Гилево Заводоуковского городского округа 8 июня. Гостей мероприятия ждут игры, забавы, песни и танцы, сообщает пресс-служба регионального комитета по делам национальностей.

В рамках праздника пройдет: театрализованная концертная программа с реконструкцией обряда "Встреча младенца"; конкурс семейного фото творчества "Сила семейных традиций"; выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества; мастер-классы от мастеров-ремесленников и многое другое.

Завершится мероприятие обрядовым хороводом, запуском символических стрел и праздничным дымовым фейерверком.