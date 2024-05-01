В авгоклассе Ялуторовского района 98 выпускников освоили профессии АПК

| Фото: администарция Ялуторовского района | Фото: администарция Ялуторовского района

98 выпускников окончили обучение в агроклассе Ялуторовского района. Это уже 10 выпуск по проекту "Агропоколение", сообщает администрация района.

"Проект востребован и значим. Знания, которые получают ребята на базе агротехнологического колледжа, необходимы и важны. И пусть они не всем пригодятся в будущей профессиональной деятельности, но полученный в агроклассе опыт трудно переоценить", - отметил глава муниципалитета Андрей Гильгенберг.

Отметим, что за 10 лет свидетельства об освоенных рабочих профессиях получили почти тысяча ялуторовских старшеклассников.