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В авгоклассе Ялуторовского района 98 выпускников освоили профессии АПК

Экономика, 17:40 24 мая 2024

администарция Ялуторовского района | Фото: администарция Ялуторовского района

98 выпускников окончили обучение в агроклассе Ялуторовского района. Это уже 10 выпуск по проекту "Агропоколение", сообщает администрация района.

"Проект востребован и значим. Знания, которые получают ребята на базе агротехнологического колледжа, необходимы и важны. И пусть они не всем пригодятся в будущей профессиональной деятельности, но полученный в агроклассе опыт трудно переоценить", - отметил глава муниципалитета Андрей Гильгенберг.

Отметим, что за 10 лет свидетельства об освоенных рабочих профессиях получили почти тысяча ялуторовских старшеклассников.

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# агроклассы , АПК , Ялуторовский район

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