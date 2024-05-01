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Тюменцам объяснили длительное отключение горячей воды на Лесобазе

Общество, 16:30 27 мая 2024

УСТЭК | Фото: УСТЭК

Реконструкцию участка тепловой сети по ул. Домостроителей протяженностью 448 м проведет УСТЭК в рамках ремонтной кампании 2024 года. С 22 мая здесь начались гидравлические испытания, после проведения которых горячее водоснабжение будет восстановлено.

Работы по замене участка тепловой сети планируют начать 20 июня и завершить до 19 августа. Для сокращения отключения горячего водоснабжения после первого этапа работ будет возможность установить заглушки и восстановить горячее водоснабжение в квартале улиц Домостроителей – Лесопарковая – Стартовая – Западносибирская.

"Длительный период отключения связан как с большим диаметром и протяженностью заменяемой сети, так и со сложными условиями выполнения работ: высокий уровень грунтовых вод в зоне производства работ, наличие смежных коммуникаций в створе прохождения тепловой сети. Кроме того, в связи с изменением вида прокладки трубопровода с надземного на подземный", - рассказал заместитель директора по капитальному строительству Андрей Камаев.

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# УСТЭК

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