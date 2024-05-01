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Предпринимательница из Нижней Тавды провела мастер-класс по пастиле для школьников

Общество, 16:52 28 мая 2024

Нижнетавдинский муниципальный район | Фото: Нижнетавдинский муниципальный район

Юные нижнетавдинцы встретились с предпринимателем Любовью Сайферт в рамках празднования Дня Российского предпринимательства в штабе местного отделения "Движения Первых" Нижнетавдинского района, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Она рассказала ребятам о своём жизненном пути, первых шагах в предпринимательстве, о трудностях и моментах вдохновения, о развитии и достижениях. Ее супруг Владимир плодотворно занимается пасекой, Любовь помогает ему в этом и делает полезные сладости, дети Ярослав и Виктория по мере своих возможностей тоже активно включаются в развитие семейного бизнеса: налаживают сбыт готовой продукции, помогают в продвижении, снимают контент и участвуют в ярмарках.

После встречи состоялся мастер-класс по оформлению ягодно-фруктовой пастилы, где каждый участник смог научиться сворачивать пастилу в форме розочки. Конечно, не у всех получилось с первой попытки, но это дело практики.

Также Любовь Сайферт продемонстрировала разнообразие продукции собственного производства: пастила, козинаки, мёд, орехи в меду, ириски и фруктовые чипсы. Вся продукция натуральная, не содержит добавок, сахара и консервантов.

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