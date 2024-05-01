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На трассе в Абатском районе организовано реверсивное движение из-за демонтажа дамбы

Общество, 17:35 29 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Реверсивное движение продолжает действовать на участке с 358 по 363 км федеральной трассы Тюмень – Омск в Абатском районе. Здесь ведется демонтаж дамбы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Для обеспечения безопасности дорожного движения введены ограничения. В частности, скорость по опасному участку снижена до 50 км/час вне населенного пункта и 30 км/час по населенному пункту.

До окончания паводкоопасного периода для грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов, имеющих нагрузку на ось более 6 тонн и крупногабаритных грузов, имеющих увеличение габарита свыше 3 метров введён запрет на передвижение по трассе.

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