Депутаты Тюменской гордумы проанализировали работу по гражданской обороне

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Работу в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах проанализировали депутаты Тюменской городской думы на очередном заседании 30 мая.

Данный вопрос в Тюмени поставлен на должную высоту, отметил председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской городской думы Степан Киричук.

"Все действия, которые администрация предложила по данной теме, говорят о том, что программа выполняется", - добавил он.

Депутат Руслан Сабиров предложил провести тщательный осмотр всех городских водоемов, выявить и устранить все недостатки, организовать дежурство спасательных служб, активизировать просветительскую работу среди населения по правилам поведения на воде и возле водоемов, предусмотреть дополнительные зоны отдыха у воды и создания городских пляжей с необходимым оборудованием.

"В прошлом году был ряд проблем, в частности, случаи травматизма и отсутствие в отдельных местах водоемов должного благоустройства, в этот сезон необходимо принять нужные меры, чтобы избежать таких инцидентов", - заявил он.

Народный избранник Сергей Морев поинтересовался, планируется ли в рамках повышения готовности областного центра к ЧС ремонт существующих бомбоубежищ, а также информирование населения о месте их нахождения.

Заместитель главы Тюмени Петр Вагин рассказал, что на территории города размещается 84 защитных сооружения. "Они преимущественно федеральные, кроме этого, есть и в собственности предприятий. В нашей собственности находится шесть убежищ. В настоящее время весь комплекс мероприятий по гражданской обороне выполнен. Также подвалы домов, крытые парковки при необходимости могут быть использованы как заглубленные помещения. Таких у нас 1 тыс. 900 штук. Тюмень готова к любому негативному развитию ситуации", - пояснил он.

Ежегодно в городе выполняется текущее содержание и отсыпка гребня водозаградительных дамб, обслуживание и ремонт систем оповещения населения, устройство защитных противопожарных минерализованных полос и многое другое. Итоги результативности программы подвела председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова, где отметила, что администрация очень серьезно подходит к вопросу пожарной безопасности.

"Уже не первый год субсидируются СНТ. Выделяются средства на ремонт подъездных площадок, пирсов для того, чтоб была возможность использовать водоемы и туда можно было бы подъехать на пожарной машине в нужный момент. Дополнительно в этом году в бюджете 2024 года предусмотрены финансовые средства на субсидии тем СНТ, где нет водоемов, чтобы обустроить резервуары. На это выделено 14,3 млн рублей. Это форма заявительная, 16 садоводческих товариществ уже заявилось, остальные могут включиться в следующем году. Также коллегами исполнительной власти организована работа по сохранению лесов и, во время пожароопасного периода в еженедельном режиме осуществляется патрулирование - прибирается лес, вывозится валежник. В прошлом году ликвидировано 35 несанкционированных свалок в наших городских лесах. Обновляются минерализованные полосы", – подчеркнула председатель Тюменской городской думы.

Виктория Макарова