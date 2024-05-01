  • 31 мая 202431.05.2024пятница
  • USD89,7869
    EUR97,1347
  • В Тюмени 18..20 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Амбулаторию построят в Демьянке Уватского района до конца года

Общество, 12:58 31 мая 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Амбулаторию построят в Демьянке до конца года. Комплекс включает в себя и гараж для санитарного транспорта. Оба здания модульные, сообщает администрация Уватского района.

Для строительства подобран участок, отвечающий требованиям. Глава района Вячеслав Елизаров провел выездное совещание с руководителем Областной больницы № 20 и представителями ресурсоснабжающих организаций. На месте они обсудили вопросы коммуникаций, размещения и оснащения медицинского пункта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# амбулатория , Вячеслав Елизаров , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:58 31.05.2024Амбулаторию построят в Демьянке Уватского района до конца года
12:25 31.05.2024Дополнительные поезда будут ходить из Тюмени в Анапу
12:14 31.05.2024Мастер-классы, настольные игры и ярмарка ждут тюменцев на пешеходной улице 1 июня
12:03 31.05.2024Икону Казанской Божией Матери встретили в Свято-Троицком мужском монастыре в Тюмени