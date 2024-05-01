Амбулаторию построят в Демьянке Уватского района до конца года

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Амбулаторию построят в Демьянке до конца года. Комплекс включает в себя и гараж для санитарного транспорта. Оба здания модульные, сообщает администрация Уватского района.

Для строительства подобран участок, отвечающий требованиям. Глава района Вячеслав Елизаров провел выездное совещание с руководителем Областной больницы № 20 и представителями ресурсоснабжающих организаций. На месте они обсудили вопросы коммуникаций, размещения и оснащения медицинского пункта.