Тюменские проекты попали в топ-40 инициатив всероссийского конкурса

| Фото: мультицентр «Моя территория» | Ишим | Фото: мультицентр «Моя территория» | Ишим

Два проекта Тюменской области вошли в топ-40 инициатив всероссийского конкурса "МногоЮность". Анна Варакина из Бердюжья и Дарья Гончарова из Тюмени - авторы проектов "Возвращение к истокам" и "В погоне за белым соболем" - представят их в Москве 1 июня.

Подготовиться к всероссийскому конкурсу им помогли эксперты во время Тюменского культурно-образовательного форума, сообщает информационный центр правительства региона.

"От всей души желаю нашим участницам войти в число победителей, получить федеральную поддержку и возможность дальше развивать любимое дело! В Год семьи их проекты особенно актуальны, так как способствует укреплению семейных ценностей и возрождению традиций", - директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Художественный руководитель тюменского ансамбля "Златоцвет" Дарья Чехомова приглашена на фестиваль как ведущая, исполнительница и автор гимна "МногоЮность".

Всероссийский фестиваль "МногоЮность" дает возможность активным детям из многодетных семей реализовать творческий потенциал, получить опыт проектной деятельности.

Видео: департамент культуры Тюменской области