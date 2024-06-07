Секретам успешных переговоров обучат тюменских предпринимателей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предпринимателей Тюменской области приглашают на бесплатный семинар "Эффективная деловая коммуникация для экспортеров", который пройдет на площадке "Точки кипения" в Тюменском технопарке 10 июня, сообщает пресс-служба регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Участники смогут узнать секреты успешных переговоров и коммуникации с иностранными партнерами. Также специалисты расскажут, как установить правильный контакт и расположить к себе потенциального клиента; эффективные приемы и техники деловой коммуникации; психологию переговоров и эмоциональное влияние.

Необходима регистрация.

Возрастное ограничение: 18+