  • 7 июня 20247.06.2024пятница
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер северный

80 лет — 80 фактов о Тюменской области

Секретам успешных переговоров обучат тюменских предпринимателей

Общество, 18:32 07 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предпринимателей Тюменской области приглашают на бесплатный семинар "Эффективная деловая коммуникация для экспортеров", который пройдет на площадке "Точки кипения" в Тюменском технопарке 10 июня, сообщает пресс-служба регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Участники смогут узнать секреты успешных переговоров и коммуникации с иностранными партнерами. Также специалисты расскажут, как установить правильный контакт и расположить к себе потенциального клиента; эффективные приемы и техники деловой коммуникации; психологию переговоров и эмоциональное влияние.

Необходима регистрация.

Возрастное ограничение: 18+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# предпринимательство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:15 07.06.2024Около трех тонн спецсредств направили в районы Тюменской области для обработки после паводка
19:46 07.06.2024Автомобилистам запретили парковаться ночью у торгового центра “Рентал” в Тюмени
19:45 07.06.2024Около 50 тюменцев прокачают свои навыки в создании сценариев для кино 
19:36 07.06.2024Музыкальный фестиваль “Музсходка” открыли в Тюмени