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Молодая тюменка отдала мошенникам более 500 тысяч рублей

Происшествия, 16:26 04 июня 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 500 тыс. рублей отдала мошенникам жительница Тюмени 1996 г.р. С заявлением она обратилась в полицию и рассказала, через мессенджер ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Девушке сказали, что с ее счета пытаются украсть деньги. Для предотвращения несанкционированного снятия сбережений необходимо перевести их на так называемый "безопасный счет". Заявительница поверила мошенникам, сняла деньги в ближайшем банкомате и перевела более 500 тыс. рублей на счет неизвестного лица. После этого так называемый "сотрудник банка" перестал выходить на связь.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы. В настоящее время сотрудники полиции ищут преступников.

Видео: УМВД России по Тюменской области

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# мошенничество , УМВД России по Тюменской области

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