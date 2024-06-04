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В тюменском магазине изъяли более 2,5 тыс. пачек нелегальных сигарет

Происшествия, 16:48 04 июня 2024

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

2 тыс. 629 пачек сигарет без акцизных марок РФ и обязательной маркировки выявили сотрудники Тюменской таможни в одном из магазинов областного центра. Предпринимателю грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 1 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Таможенники обнаружили в подсобных и складских помещениях продуктового магазина партию сигарет с нарушениями. Часть нелегальной продукции была спрятана в уборной, а также хранилась за продовольственными товарами и в коробках на стеллажах. На некоторых упаковках отсутствовали акцизные марки РФ и обязательная маркировка Data Matrix – кодами. Хранение и продажа такого товара является нарушением российского законодательства.

"Табак, который был изготовлен в неизвестных условиях и не проходивший соответствующий контроль качества, может быть опасен для потребителя. Поэтому важно проверять подлинность товаров на внутреннем рынке, выезжать на проверки и пресекать оборот немаркированных товаров", - сказал заместитель начальника Тюменской таможни Александр Воронов.

В настоящий момент товар изъяли сотрудники УМВД России по Тюменской области. В действиях предпринимателя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ст. "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации".

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# сигареты , Тюменская таможня

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