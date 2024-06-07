"ЛизаАлерт" проведёт для тюменцев День открытых дверей

| Фото: группа "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: группа "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области" во ВКонтакте

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" проведёт День открытых дверей в мультицентре "Моя территория" 9 июня. Тюменцам расскажут о работе отряда, истории его создания, о том, какие заявки берут ребята в работу и как обратиться за помощью, сообщают организаторы.

Поговорят на встрече и о методиках поиска, оборудовании, направлениях. Каждый сможет задать вопрос, а после заполнить анкету на вступление и стать частью команды. Однако присоединиться могут только совершеннолетние тюменцы.

Регистрация открыта по ссылке. Начало - в 15 часов 30 минут.

Региональное подразделение добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" появилось в августе 2019 года. Команда занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев "ЛизаАлерт" на безвозмездной основе. Сегодня отряд насчитывает более 150 человек. В отряде 24 направления, чья деятельность ориентирована на максимально эффективное реагирование по каждой заявке на поиск, в том числе: координаторы, инфорги, связисты, картографы, кинологи, регистраторы, беспилотная авиация и другие.

С 2019 года по 2024 год к "ЛизаАлерт" поступило более 1 тыс. 300 заявок на поиск людей разной возрастной категории. Из них 255 заявок на поиск детей и подростков до 17 лет и 286 заявок на поиск пожилых людей старше 65 лет.

Возрастное ограничение: 18+.