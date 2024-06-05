Тюменские "моржи" планируют проплыть по Ладожскому озеру в рамках проекта "Дорога жизни"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские "моржи" в рамках спортивно-патриотического проекта "Дорога жизни" проплывут по Ладожскому озеру во второй декаде октября.

"Проект "Дорога жизни" был задуман давно. Мы посетили одноимённый музей в Ленинградской области. Директор музея посмотрел на нас, когда мы были в Ладожском озере, и спросил, можем ли мы проплыть по дороге жизни. Не просто можем - мечтаем, ответили мы", — сказал исполнительный директор тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень" Андрей Агарков.

В 2024 году отметили 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. По словам Андрея Агаркова, оставить такое событие без внимания нельзя. Тюменские "моржи" готовятся, общаются с коллегами из Санкт-Петербурга, пишут письма в Министерство спорта Российской Федерации.

"Думаю, у нас получится. Тем более поддержка просто колоссальная. Когда начинаешь рассказывать о проекте, люди слушают, потом удивляются. Видят, что мы можем. Попробовали плавать в Ладожском озере в августе. Это сложно: постоянно дуют ветра, короткая волна, и вода ледяная", — добавил исполнительный директор тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень".

По словам Андрея Агаркова, заплывом хотят почтить память жертв и защитников города на Неве. Он добавил, что еще не успели объявить о наборе в проект, как пошли звонки от "моржей" из разных регионов: люди очень хотят стать частью события.

Инна Пахомова