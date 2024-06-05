29 человек из федерального розыска нашли в Тюменской области с помощью ИИ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

29 человек из федерального розыска нашли в Тюменской области с начала 2024 года. В этом правоохранительным службам помогло решение, основанное на искусственном интеллекте. Модуль распознавания лиц анализирует видеопотоки и определяет необходимого человека по установленным параметрам.

Об этом рассказал начальник отдела технического обеспечения и защиты информации департамента информатизации Тюменской области Артем Семанов на демонстрационном дне региональных ИИ-решений, приуроченном к 80-летию Тюменской области.

"Для повышения эффективности по обеспечению безопасности жителей региона с 2016 года ввели в эксплуатацию систему "Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения". Она содержит в себе информацию шести тысяч сорока восьми видеопотоков с объектов видеонаблюдения Тюмени, крупных населенных пунктов региона. Социально значимые объекты, парки, общественные территории. Силовые структуры для проведения розыскных мероприятий используют как видеоархивы, так и онлайн-потоки. В этом им помогает модуль распознавания лица. К нему подключены 439 видеопотоков – увеличение с начала года на 189. Это позволило нарастить распознавание людей", - уточнил начальник отдела.

Второй модуль внедрен в 2020 году и позволяет распознавать госномера транспортных средств, модели и марки машин. Данные видеопотока передают в УМВД России по Тюменской области. Точность распознавания номеров в светлое время суток – 86 %, в темное – 83 %, а марок и моделей машин – 82 %.

"Мы очень плотно занялись вопросом подключения торгово-развлекательных центров к нашей информационной системе. Уже подключили пять, а в перспективе планируем, что все будут подключены к ней", - рассказал о планах Артем Семанов.

Ранее, в ходе демодня рассказали о том, как удалось с помощью ИИ-решения проанализировать данные 650 тыс. жителей Тюменской области на риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Оксана Корнеенкова