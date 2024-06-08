  • 8 июня 20248.06.2024суббота
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер северный

80 лет — 80 фактов о Тюменской области

Тюменцы экспромтом спели "Катюшу" под аккомпанемент домбры

Общество, 17:03 08 июня 2024

скриншот видео

Ансамбль народной песни "Златоцвет" экспромтом спел песню "Катюша" под аккомпанемент Мурата Баймухаметова на казахском народном инструменте домбра. Сыграть на двух струнах инструмента, по словам президента Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалия Ибраева, можно любую мелодию.

"От простой народной - до классического произведения, – подчеркнул он. – Рад, что для нашего молодого поколения всенародно любимая "Катюша" тоже стала своей".

Импровизированное выступление состоялось за кулисами встречи чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в России Даурена Абаева с национально-культурной автономией казахов Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ансамбль , национальности

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:12 08.06.2024Тюменка Кристина Ермолаева вошла в число лучших китаеведов страны
17:03 08.06.2024Тюменцы экспромтом спели "Катюшу" под аккомпанемент домбры
16:43 08.06.2024Чуваши из разных районов Тюменской области встретились на Акатуе
16:40 08.06.2024Сквер Выпускников в Тобольске благоустроят на два месяца раньше срока