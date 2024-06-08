Тюменцы экспромтом спели "Катюшу" под аккомпанемент домбры

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Ансамбль народной песни "Златоцвет" экспромтом спел песню "Катюша" под аккомпанемент Мурата Баймухаметова на казахском народном инструменте домбра. Сыграть на двух струнах инструмента, по словам президента Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалия Ибраева, можно любую мелодию.

"От простой народной - до классического произведения, – подчеркнул он. – Рад, что для нашего молодого поколения всенародно любимая "Катюша" тоже стала своей".

Импровизированное выступление состоялось за кулисами встречи чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в России Даурена Абаева с национально-культурной автономией казахов Тюменской области.