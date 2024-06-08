Эдуард Омаров: повышение налогов не затронет компании с выручкой до 60 млн рублей в год

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Повышение налоговой нагрузки не затронет компании с выручкой до 60 млн рублей в год. Таких в Тюменской области 97 % от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства, сказал депутат Тюменской областной думы, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Эдуард Омаров, комментируя повышение налогов.

Правительство РФ посчитало необходимым ввести НДС без возможности предъявить его к вычету в 5 % для доходов до 250 млн рублей и 7 % для доходов выше данной суммы. Зачисляться он будет в федеральный бюджет. Вопрос был лишь о пороге, с которого бы начиналось исчисление дополнительного налога. "Деловая Россия" посчитала возможным установить такую планку на уровне 30 млн рублей. "Опора России" настаивала на 120 млн рублей. Министерство финансов РФ в качестве компромиссного решения остановилось на 60 млн рублей.

"При выручке свыше 60 миллионов придётся платить дополнительный налог. Начисляться он будет только на сумму превышения. Одновременно нам удалось добиться повышения максимальной планки, при которой применяется упрощённая система налогообложения, с нынешних фактических 250 миллионов рублей до 450 миллионов. Существовавшее ограничение долгое время являлось определённым барьером для роста малых компаний, после достижения которого приходилось переходить на общую систему налогообложения. Далеко не каждый готов был преодолеть этот барьер", - считает Омаров.

Все доходы по упрощённой системе налогообложения поступают в региональные бюджеты. Регионы имеют возможность регулировать налоговую нагрузку на малый бизнес. В Тюменской области на время пандемии для поддержки малого бизнеса ставка по УСН была сокращена вдвое — с 6 до 3 % от оборота. В 2023 г. она достигла 4 %, но это всё ещё в полтора раза ниже той ставки, что рекомендована правительством РФ. Сохраняются и все преференции для малого бизнеса, пишут "Тюменские известия".

"Нам необходимо тщательно просчитать все плюсы и минусы предлагаемых изменений. Конечно, повышение налогов никому не нравится. Но предприниматели прекрасно понимают, что в условиях беспрецедентных международных санкций и специальной военной операции у государства просто нет иного выхода. От наполнения бюджета зависит судьба нашей страны", - резюмировал Эдуард Омаров.