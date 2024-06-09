Конкурс воздушных змеев "Летящие сказки" пройдет в Тюмени

| Фото: группа "Заводоуковский культурно-досуговый центр" во ВКонтакте | Фото: группа "Заводоуковский культурно-досуговый центр" во ВКонтакте

Конкурс воздушных змеев "Летящие сказки" пройдет на Площади солнца у Литературно-краеведческого центра 27 июля. Его проводят в рамках празднования Дня города и Года семьи, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Участникам необходимо сконструировать воздушного змея из различных материалов. Форму и дизайн можно выбрать самостоятельно. Главное условие – конструкция должна парить в воздухе не менее двух минут, что подтвердит видео, приложенное к заявке. При этом в оформлении должна присутствовать тема семьи, чтения или фестиваля "Пикник книг на площади Солнца".

Возраст участников не ограничен, от одной команды должно быть представлено не более одной работы.

Заявки принимают до 19 июля. Все вопросы можно задать по телефону +7 (3452) 33-27-12. Более подробная информация представлена в положении.

Возрастное ограничение: 0+.