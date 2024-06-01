Два мини-трактора используют для сельхозработ ученики агрокласса в Тобольском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два мини-трактора используют для сельхозработ ученики агрокласса школы с. Байкалово в в Тобольском районе. Технику для них закупили весной. Теперь школьники с ее помощью подстригают футбольную площадку и трудятся на опытном участке, сообщил глава муниципального образования Леонид Митрюшкин.

"Техника маломощная, поэтому с ней вполне могут справиться подростки, безусловно, под руководством педагогов и после прохождения курса теории. Навыки парням пригодятся! В сентябре практические занятия с мини-тракторами включат в учебный план агроклассов. Проект "Агропоколение" здесь реализуется с 2014 года, а в 2020 году школа стала партнером агропромышленного комплекса Тюменской области и вошла в региональную образовательную программу "Мы выбираем АПК"", - пояснил глава района.

За последние три года четверо выпускников агроклассов района поступили на сельхознаправления ГАУ Северного Зауралья, семь - в Тобольский многопрофильный техникум.

Видео из Telegram-канала галвы Тобольского района Леонида Митрюшкина.