РСХБ выдал тюменцам 1,1 млрд рублей по сельской ипотеке

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 157 семьи в Тюменской области воспользовались программой льготного ипотечного кредитования на строительство и покупку жилья с помощью Россельхозбанка. Они взяли сельской ипотеки на сумму 6,4 млрд рублей. С начала 2024 года свои жилищные условия улучшили 267 семей, оформив кредиты на 1,1 млн рублей (+28 % к тому же периоду прошлого года). Тюменский филиал РСХБ ежемесячно занимает уверенные позиции в десятке лидеров страны по числу выдач.

Самыми популярными направлениями для покупки недвижимости в рамках программы остаются Тюменский район, Заводоуковский округ, а также Ишимский и Упоровский районы. Средний возраст клиентов, оформляющих сельскую ипотеку, от 30 до 45 лет. Обычно это семьи с детьми.

У каждого из супругов по-прежнему есть возможность взять кредит по сельской ипотеке в размере до 6 млн рублей, чтобы приобрести один объект недвижимости вместе.

"Мы долго мечтали о собственном доме, однако мы не купили готовый для проживания дом, а решили строить его по собственному проекту. Основную работу выполнила подрядная организация, а сейчас мы уже делаем ремонт, параллельно занимаемся благоустройством прилегающей территории: здесь у нас будет и беседка, и сад", - делится опытом житель села Луговое Тюменского района Евгений Однашивкин.

С этого года в программе участвуют не только частные дома и участки под ИЖС, но и квартиры. Однако только в новостройках не выше пяти этажей и только в опорных населенных пунктах.

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