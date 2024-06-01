Ветераны СВО разных национальностей поздравили тюменцев с Днём России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ветераны СВО разных национальностей, подопечные филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области поздравили соотечественников с Днём России. Мужчины пожелали всем скорейшей победы, а тем, кто сейчас на передовой – вернуться домой живыми и здоровыми.

Белорус Николай Дубин ушел на СВО в числе первых, воевал на Запорожском направлении с 2022 по 2023 год, как он сам говорит, "на гусеницах".

"Вернулся я без ранений, бог миловал, того же желаю и нашим ребятам, которые сейчас отдают долг Родине", - сказал Николай Дубинин.

Вячеслав Дьяченко проходил службу на СВО в районе Соледара и Артемовска.

"Желаю всем бойцам, которые находятся на фронте, вернуться живыми и здоровыми. Всем, кто собирается на передовую, собраться с духом, помнить, что наше Отечество сейчас в опасности. Россия обязательно победит, другого пути у нас нет. Во мне течет русско-украинская кровь. Я не могу смотреть, как нелюди-нацисты сейчас топчут нашу страну, нашу Россию. Там, на дальних рубежах мы обязательно остановим их и победим. С Днём России, всем добра!" – поздравил он соотечественников.

Сергей Ильин по национальности татарин. Он воевал на территории Луганской Народной Республики.

Он отметил, что Россия – многонациональное государство, на территории которого проживают более 180 народов.

"На СВО все мы плечом к плечу: грузины, татары, русские, украинцы и представители других народностей – принимали участие в боевых действиях и защищали суверенитет нашей родины. Всем желаю скорейшей победы, мирного неба над головой, всем обязательно вернуться живыми. Поздравляю с великим праздником, Днём России", - сказал Сергей Ильин.

Социальный координатор филиала фонда "Защитники Отечества" Владислав Чикунов воевал на СВО в составе добровольческого отряда "Барс-12".

"Я – русский. Поздравляю всех с Днём России. В военной спецоперации участвуют представители всех народностей нашей многонациональной страны. Самое главное, чтобы все ребята вернулись домой живыми и здоровыми. Вас всех ждут дома. Низкий поклон за то, что вы сейчас на передовой и держите строй", - подчеркнул ветеран.

Инна Кондрашкина, Александр Лабыкин