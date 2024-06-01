Тюменцев приглашают на казачий фестиваль

| Фото: ТГКО | Фото: ТГКО

Казачий фестиваль "Дружина Ермака" во второй раз пройдет около арки "Ворота Сибири" на Цветном бульваре 15 июня. Тюменцев ждут выступления народных коллективов, конкурс красоты "Сибирская казачка" и другое.

На площадке будут работать интерактивные точки: стрельба из лука и винтовки, метание ножей, рубка шашкой, современный мечевой бой, сообщает пресс-служба Тюменского городского казачьего общества.

Помимо этого, на фестивале будет представлена выставка, посвящённая гуманитарной помощи, которую оказывают тюменские казаки бойцам СВО.