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Тюменцев приглашают на казачий фестиваль

Общество, 14:04 14 июня 2024

ТГКО | Фото: ТГКО

Казачий фестиваль "Дружина Ермака" во второй раз пройдет около арки "Ворота Сибири" на Цветном бульваре 15 июня. Тюменцев ждут выступления народных коллективов, конкурс красоты "Сибирская казачка" и другое.

На площадке будут работать интерактивные точки: стрельба из лука и винтовки, метание ножей, рубка шашкой, современный мечевой бой, сообщает пресс-служба Тюменского городского казачьего общества.

Помимо этого, на фестивале будет представлена выставка, посвящённая гуманитарной помощи, которую оказывают тюменские казаки бойцам СВО.

ТГКО | Фото: ТГКО

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