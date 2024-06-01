ВТБ применит искусственный интеллект для оценки эффективности банковских отделений

| Фото: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО) | Фото: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО)

Банк первым на рынке разработал и внедрил инструмент бизнес-аналитики для оценки эффективности работы региональных отделений. На основе данных, полученных с помощью алгоритмов машинного обучения, может быть принято решение об открытии отделений в новых местах с большой проходимостью и потребностью в финансовых услугах со стороны клиентов или закрытии нерентабельных.

Новый для банковского сектора сервис позволяет сравнивать и интерпретировать большой объем информации из разных точек, выявлять общие тенденции и определять эффективные стратегии.

Для конкретной точки продаж автоматически выбирается 30 самых важных из более, чем 300 возможных параметров оценки. Анализируется время обслуживания, процент очередей, количество неудовлетворенных пользователей с характеристикой причин и многие другие параметры, позволяющие выделять наиболее значимые отклонения.

"Сейчас в регионах России работает около 1,3 тыс. отделений ВТБ. Мы основательно пересматриваем подходы к развитию сети, чтобы сделать работу каждого офиса еще более эффективной и комфортной для клиентов. Новая технология прогнозирования будет способствовать этому и позволит добиться стратегических показателей, в том числе на 40% увеличить количество работающих отделений", — отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ.