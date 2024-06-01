Санинструктор с позывным "Айболит" пожелал медикам на передовой выдержки и хладнокровия

| Фото: предоставлено героем публикации | Фото: предоставлено героем публикации

Ветеран боевых действий Владислав с позывным "Айболит", который служил на СВО в должности санитарного инструктора десантно-штурмовой роты, сейчас восстанавливается после осколочного ранения. В профессиональный праздник всем медицинским работникам, особенно тем, кто сейчас на СВО, он пожелал выдержки и хладнокровия.

После прохождения медкомиссии врачи вынесли вердикт: "временно не годен". Пока мужчина решил заняться делами, которых за год отсутствия накопилось предостаточно. А в ближайшее время собирается направить заявление в Министерство обороны о прохождении военной службы, чтобы вернуться к боевым товарищам и вновь встать в строй.

"Самое страшное, что может произойти в обществе – это безразличие к тем событиям, которые, вероятно, определят будущее страны, государства, родины. А я безразличным быть не хочу, считаю это преступлением. Имея определенные способности, принимать участие в таких событиях в меру своих возможностей необходимо", - подчеркнул подопечный филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области.

В санинструкторы "Айболит" попал не случайно, на "гражданке" он был микробиолгом, сотрудничал с Донецким госуниверситетом.

После начала спецоперации в ДНР он заключил первый контракт – сначала работал в структуре МВД оперуполномоченным-взрывотехником в Херсонской области до марта 2023 года. Затем в течение двух месяцев выполнял задачи в качестве гражданского специалиста по своему направлению – расследовал деятельность секретных американских биолабораторий, специализировавшихся на создании опасных болезнетворных вирусов, которые там обнаружили.

В июне 2023 года ему предложили перейти на официальную медицинскую должность: он стал фельдшером боевой группы одного из отрядов "Барс". В обязанности "Айболита" входило оказание первой помощи в ходе выполнения боевых задач. Через его руки прошли более 15 раненых.

| Фото: предоставлено героем публикации | Фото: предоставлено героем публикации

Медбригада дислоцировалась в 500-х метрах от линии боевого соприкосновения, ребята дежурили на "буханке". Оказав первую помощь, вывозили не только раненых военных, но и гражданских.

По словам Владислава, пока однажды в течение месяца машина была на ремонте, они жили в блиндажах, помогали товарищам там. Бывало разное. Кто-то из бойцов повредил руку, на другого после удара дрона обрушилась стена и пробила голову, по осенне-зимнему времени начались простудные заболевания – работы хватало. Ходили пешком за лекарствами в тыл, возвращались на передовую.

Буханку отремонтировали. В канун Нового года, вечером 31 декабря, ребята выехали на выручку к раненым товарищам, но не доехали, их догнал дрон-камикадзе. Он ударил в левую сторону крыши, ранения получили все трое, Владиславу досталось больше всех, потому что он сидел в кузове.

Самое интересное, что ходовая часть осталась целой, машина уехала на ремонт своим ходом, техники обещали восстановить боевую "буханку".

Рассказал "Айболит" и еще об одном случае, который навсегда останется в его памяти.

"Мы штурмовали позиции ВСУ под Антоновским мостом. Там нарвались на минное поле, начали отходить. И два километра мы ползли, длилось это восемь часов. Тогда было много раненых с минно-взрывными травмами. Нас было четыре медика, каждый помогал, как мог", - отметил Владислав.

Кстати, тогда был серьезно ранен один из санинструкторов, товарищ Владислава с позывным" Спасатель". Сейчас он восстановился и продолжает службу.

Самым трудным в работе медика на передовой Владислав назвал способность грамотно и трезво оценить степень тяжести ранения и правильно помочь. Если же это происходит во время боя, медику, который находится в составе боевого подразделения, важно абстрагироваться и заняться своими прямыми обязанностями.

"Есть оружие, кругом стреляют, свистят пули и падают мины, но надо не воевать с противником. Даже если очень хочется залечь, перекатиться, стрелять в ответ, нужно положиться на товарищей, которые прикрывают, и заняться непосредственно своим делом – сконцентрироваться на раненом и оказывать ему помощь", - поделился "Айболит".

Видео предоставлено героем публикации, на нем та самая боевая "буханка".

Инна Кондрашкина