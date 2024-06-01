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В селе Ялуторовского района отменили карантин по бешенству

Общество, 11:30 17 июня 2024

управление ветеринарии Тюменской области | Фото: управление ветеринарии Тюменской области

Карантин по бешенству отменили в с. Старый Кавдык Ялуторовского района. Ограничения действовали с апреля, когда источником вируса стала енотовидная собака.

По информации управления ветеринарии Тюменской области, карантин отменили после проведения полного комплекса мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами.

Соответствующее постановление подписал губернатор субъекта Александр Моор.

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# бешенство , ветеринария , Ялуторовский район

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