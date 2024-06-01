В селе Ялуторовского района отменили карантин по бешенству
Общество, 11:30 17 июня 2024
| Фото: управление ветеринарии Тюменской области
Карантин по бешенству отменили в с. Старый Кавдык Ялуторовского района. Ограничения действовали с апреля, когда источником вируса стала енотовидная собака.
По информации управления ветеринарии Тюменской области, карантин отменили после проведения полного комплекса мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами.
Соответствующее постановление подписал губернатор субъекта Александр Моор.