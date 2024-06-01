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Тюменцев приглашают на межрегиональный хакатон по программированию

Общество, 20:31 18 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области от 14 лет приглашают принять участие в межрегиональном хакатоне тюменской Школы программирования, который пройдет в онлайн-формате. Тема: оценка корректности брендирования объектов национальных проектов. Зарегистрироваться можно по ссылке. Прием заявок завершается 20 июня. На выполнение заданий отведено 3 дня: с 21 по 23 июня. 24 июня в 18 часов пройдет защита работ. 25 июня — итоги, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Область знаний для хакатона — работа с базами данных и обучение нейросетей. ИТ-специалисты в этой области, а также увлеченные технологиями ИИ и программированием школьники и студенты могут попробовать свои силы в решении кейса", - сказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Работы оценят федеральные эксперты. Лучшие решения команд будут внедрены для оценки качества брендирования национальных проектов во всех регионах России.

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