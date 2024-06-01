На дорогах Тюменской области снижается количество аварий и жертв ДТП

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обстановка на дорогах Тюменской области стабильная. По сравнению с 2023 годом наблюдается небольшое снижение по трем показателям — количество аварий, погибших и пострадавших.

Об этом сообщил начальник управления ГАИ Тюменской области Андрей Миллер на пресс-конференции 21 июня.

В Тюменской области с начала 2024 года произошло 1 тыс. 157 дорожно-транспортных происшествий. В аналогичном периоде 2023 года зафиксировано 1 тыс. 211 аварий. В 2024 году на дорогах региона погибли 69 человек, 1 тыс. 496 участников дорожного движения получили травмы.

Из-за превышения скорости и несоответствия выбора скорости конкретным дорожным условиям происходит практически каждое третье ДТП. Из-за несоблюдения очередности проезда перекрестков по-прежнему происходит каждая пятая авария. Сотрудники Госавтоинспекции анализируют обстановку ежедневно для того, чтобы понять, что послужило причиной дорожного происшествия.

"Есть вопросы сезонности, эксплуатации того или иного транспортного средства, увеличения дорожно-транспортных происшествий в разные сезоны. Мы все это анализируем и в соответствии с этим формируем свою деятельность и совместную работу со всеми субъектами профилактиками. Важно влиять, предупреждать и профилактировать", — сказал Андрей Миллер.

Ситуация с детским травматизмом стабильна и по числу ДТП, и количеству травмированных. С участием несовершеннолетних произошло 222 аварии. В них погибли два ребенка. Еще 232 юных участника дорожного движения в возрасте до 16 лет получили ранения. Начальник управления ГАИ Тюменской области подчеркнул, что такие происшествия разбирают отдельно.

"Раньше мы проводили профилактические рейды и надзорные мероприятия, не предупреждая о них. Сейчас предупреждаем об этом, говорим о школьных часах, которые проводятся в учебное время, - отметил Андрей Миллер. - Тревожно, когда мы выявляем нарушения у образовательных учреждений, детских садов. Казалось бы, родитель, который везет ребенка в школу, должен принять меры, чтобы поездка была максимально безопасной. Однако сотрудники Госавтоинспекции фиксируют нарушения. Складывается впечатление, что детское удерживающее устройство взрослые приобретают, чтоб показать инспекторам. Оно как подушка лежит на заднем сидении, но важно его закрепить и пристегнуть ребенка надлежащим образом".

Он добавил, что по каждому такому факту идет административная процедура. Водителей привлекают к ответственности, штраф при этом практически эквивалентен стоимости детского удерживающего устройства.

Инна Пахомова