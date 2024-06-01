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Антитеррористические учения с беспилотниками и собаками провела Росгвардия в Тюменской области

Общество, 13:59 21 июня 2024

Информационный центр Тюменской области | Фото: Информационный центр Тюменской области

Антитеррористические учения Росгвардии состоялись в Тюмени и Ялуторовске. Во время учений были использованы беспилотники, служебные собаки и спецсредства для обследования условного взрывоопасного предмета.

Как отметил руководитель территориального управления полковник полиции Евгений Федоткин, основная цель проведенных учений была достигнута, обозначены ключевые направления в действиях при угрозе нападения.

Отметим, что учения проходили на одном из охраняемых войсками национальной гвардии объектов в Ялуторовске, а также на собственном объекте в Тюмени.

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# Росгвардия , учения

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