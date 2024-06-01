Антитеррористические учения с беспилотниками и собаками провела Росгвардия в Тюменской области
Общество, 13:59 21 июня 2024
| Фото: Информационный центр Тюменской области
Антитеррористические учения Росгвардии состоялись в Тюмени и Ялуторовске. Во время учений были использованы беспилотники, служебные собаки и спецсредства для обследования условного взрывоопасного предмета.
Как отметил руководитель территориального управления полковник полиции Евгений Федоткин, основная цель проведенных учений была достигнута, обозначены ключевые направления в действиях при угрозе нападения.
Отметим, что учения проходили на одном из охраняемых войсками национальной гвардии объектов в Ялуторовске, а также на собственном объекте в Тюмени.