Оркестр "Камерата Сибири" подарил тюменцам бесплатный концерт

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Бесплатный концерт устроил оркестр "Камерата Сибири" в одном из торговых центров Тюмени. Десятки горожан увлеченно слушали произведения. После каждого исполнения аплодировали и кричали "браво!".

"Я люблю такие концерты, потому что мы можем встретиться со зрителями, которые по какой-то причине не дошли еще до филармонии. И мы анонсирует фестиваль "Лето в Тобольском кремле". У нас будет концерт с тонкой музыкой, погружающей, и стены Тюремного замка нам должны помогать. Надеюсь, наши зрители приеду, оценят и впечатляться задумкой", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" художественный руководители и главный дирижер оркестра "Камерата Сибири" Фаузия Тажина.

Тюменцы за время концерта, который длился около часа, успели услышать всеми любимые произведения: "Танец рыцарей" Прокофьева, "Прибытие царицы Савской" Генделя, "Маленькая ночная серенада" Моцарта, "Танго" Пьяццоллы, "Кармен" Безе, "Времена года" Вивальди, другие. Фаузия Тажина в некоторых из них выступила солисткой.

Тюменцы искренне благодарили музыкантов за подаренные эмоции и впечатления от оркестра. Некоторые сделали фото на память, отправились за билетами на фестиваль "Лето в Тобольском кремле". Кассиры от филармонии работают во всех торговых центрах города.

Тюменцы Ольга и Дмитрий отметили, что концерт стал для них приятной неожиданностью: "Мы случайно зашли в торговый центр, и выступление музыкантов - это было круто. На самом деле, не можем сказать, что большие ценители классической музыки. Понимаем, что хотелось бы больше быть вовлеченными в нее. Мы получили огромное удовольствие от концерта".

Напомним, иммерсивный концерт "Страсти по Федору" в исполнении "Камераты Сибири" впервые пройдет в музее "Тюремный замок" Тобольска 9 июля.

XV Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" состоится с 6 по 12 июля. Подробная программа представлена на сайте.

Камерный оркестр Тюменской филармонии не первый год практикует выездные концерты. Горожане могли насладится их виртуозной игрой на железнодорожном вокзале, у озера Тихое. Впереди у них еще один концерт в торговом центре. В день рождения Тюменской области, 14 августа, коллектив выступит с праздничной программой в сквере по ул. Республики, 21. Фаузия Тажина планирует сделать эту площадку местом встречи меломанов.

Анжела Лебедева