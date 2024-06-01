  • 29 июня 202429.06.2024суббота
  • USD85,7480
    EUR92,4184
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер северный

В День города Тобольска устроят парад невест

Общество, 09:49 29 июня 2024

ЗАГС города Тобольска | Фото: ЗАГС города Тобольска

Парад невест пройдет в День города Тобольска 29 июня. Замужние девушки наденут свадебные платья и присоединятся к городскому шествию, которое начнется в 15 час. 30 минут. Для участия в нем зарегистрировались более 10 молодых жен.

Как выяснил "Вслух.ру", такой парад проходит во второй раз, первый был в 2022 году. Но не только поэтому Тобольск может стать негласной свадебной столицей. В июле здесь определили несколько дат и локаций для торжественной регистрации брака.

Узаконить отношения можно в воскресенье, 7 июля, и в понедельник, 8 июля, — в День Семьи, любви и верности. Для церемонии нужно подать заявление в городском ЗАГСе или на Госуслугах.

Напомним, что летом в Тобольске можно провести торжественную государственную регистрацию брака в популярных локациях. Для бракосочетания доступны Софийско-Успенский собор Тобольского кремля, дворец Наместника, Губернский музей, Базарная площадь, Александровский сад, Аптекарский сад, сад Ермака и другие памятные места.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# бракосочетание , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:17 29.06.2024В Тюмени с улиц откачали 1100 кубометров воды за сутки
11:16 29.06.2024 В тюменском чемпионате по прикладному собаководству участвуют 50 владельцев с питомцами
10:01 29.06.2024В 15 раз больше заявок поступило на региональный этап всероссийской премии "Гордость нации – 2024"
09:49 29.06.2024В День города Тобольска устроят парад невест