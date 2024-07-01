Более четырёх тысяч кубометров воды откачали за сутки с улиц Тюмени

| Фото: Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

47 мм осадков выпало в Тюмени за минувшие выходные, за сутки с улиц откачано 4 тыс. 266 куб. м воды. К работам привлекалась мощная откачивающая техника МЧС, проблемные территории взяты на контроль.

Об этом сообщили руководители управ и представители оперативных служб на городском селекторе, проведённом главой Тюмени Максимом Афанасьевым.

Особенно сильно были затоплены участки, не оборудованные ливневой канализацией, расположенные в низинах. Сейчас самые проблемные улицы: Западносибирская, Щербакова, Ветеранов Труда и Газовиков.

"Все объекты, обозначенные тюменцами в социальных сетях, также были переданы обслуживающим организациям и поставлены на контроль", - отметил глава города.

Квартальным предстоит отработать график уборки мусора и откачки воды с дорог и межквартальных проездов с управляющими компаниями и подрядными организациями.

"Необходимо полностью завершить откачку в течение дня. При необходимости направлять информацию в штаб, где будет решаться вопрос о привлечении дополнительной спецтехники", - добавил Максим Афанасьев.