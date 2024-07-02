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Более 100 жителей Юргинского района прошли медосмотр по программе "Здоровое село"

Общество, 17:24 02 июля 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 100 пациентов осмотрела мультидисциплинарная бригада врачей в с. Володино Юргинского района в первый день работы проекта "Здоровое село". 15 специалистов из разных медучреждений области работают здесь с 1 по 6 июля, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В первый день 39 пациентов получили корректировку лечения, 13 направлены на дообследование. Впервые выявлены одно злокачественное новообразование, две болезни эндокринной системы и четыре болезни системы кровообращения.

Заведующая Юргинским филиалом областной больницы №11 Анастасия Филиппова отметила, что проект "Здоровое село" – это возможность для жителей сельской местности получить качественную медицинскую помощь, не выезжая в город.

"Мы рады, что проект проходит в нашем районе, и надеемся, что эта инициатива будет способствовать улучшению здоровья населения сельской местности", - подчеркнула она.

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# Здоровое село , медосмотр , Юргинский район

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