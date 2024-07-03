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В Тюмени разработают проект реставрации дома по ул. Луначарского

Общество, 13:34 03 июля 2024

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Проектную документацию разработают для проведения работ по реставрации дома Е.Ф. Бобковой - С.Д. Машарова по ул. Луначарского, 22, строение 3. Разрешение выдал комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

По информации ведомства, главное убранство фасадов двухэтажного дерево-каменного дома сосредоточено в оконных наличниках. Своеобразие их композиции достигается крупными подоконными досками с тонким растительным орнаментом глухой резьбы. Гибкие стебли, круто изогнутые листья образуют плотный нарядный узор на поверхности доски, смягчая строгий характер постройки.

Главням источником финансирования станут частные инвестиции.

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# объект культурного наследия

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