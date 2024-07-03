Более 11 тыс. жителей Тюменской области пострадали от укусов клещей

| Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области

11 тыс. 50 обращений по поводу присасывания клещей зарегистрировано в Тюменской области с начала эпидсезона. Из них 1 тыс. 861 – от детей дети до 14 лет, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным на 1 июля наибольшее количество присасываний клещей зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, в Тобольске и Тобольском районе, в Ишиме, Заводоуковском городском округе и Ялуторовском районе. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших.

Также в Тюменской области в этом году диагностировано 26 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 22 случая клещевого боррелиоза.