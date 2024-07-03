В деревню Тураево на "Сабантуй" приедут восемь делегаций муниципальных образований

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Восемь делегаций муниципальных образований: п. Андреевский, п. Боровский, Ембаевского, Каскаринского, Муллашинского, Салаирского, Червишевского и Чикчинского МО станут участниками районного национального праздника "Сабантуй-2024", который состоится в деревне Тураева 6 июля, сообщает администрация Тюменского района.

Для всех гостей праздника организуют интерактивные площадки: национальные игры, музейный и книжный павильоны, семейные старты, творческие мастер-классы. Кроме того, будут работать игровые зоны и аттракционы, зона торговли и питания, выставка-продажа изделий мастеров-умельцев.

Программа включает в себя множество соревнований и конкурсов. Среди них - конные верховые скачки, соревнования по национальной борьбе корэш, армрестлингу, перетягиванию каната, гиревому спорту, конкурсы чтецов, обрядовых действ и творческих коллективов, кулинарный поединок и семейный квест.

Праздник пройдет 6 июля с 11 до 15 часов на берегу озера Старица, вход с ул. Аширбекова.

Возрастное ограничение: 0+.