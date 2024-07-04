Тюменка открыла умную фитнес-студию при поддержке региональной программы "Легкий старт"

Михаил Калянов, ИА "Тюменская линия" Михаил Калянов, ИА "Тюменская линия"

Умную фитнес-студию открыла тюменский предприниматель Анна Бучельникова при поддержке программы "Легкий старт" Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области. Она получила 1 млн рублей по льготной ставке и вложила его в покупку франшизы, ремонт помещения по ул. Василия Гольцова.

"Это студия умного фитнеса для девушек, здесь им помогают достигать цели как физические, так и духовные. У нас еженедельно проводятся мастер-классы с экспертами – это стилисты, коучи, астрологи, тарологи и другие. Мы занимаемся в группах по восемь человек", - рассказала Анна.

Гендиректор Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области Алексей Мартын встретился с предпринимателем, узнал, как устроена философия работы студии, и вручил Анне символ единой инвесткоманды региона.

"Проект этой студии получил льготный займ по программе "Легкий старт" для начинающих предпринимателей, зарегистрированных менее двух лет. Выдан один миллион рублей по ставке девять процентов годовых. Впечатления от студии хорошее, все понравилось. Проект востребован, пользуется популярностью. Готовы поддержать предпринимателя по другой программе, мы можем комбинировать и выдавать на масштабирование бизнеса", - пояснил Алексей.

Идея организации бизнеса в области физкультуры и оздоровления возникла у бывшего бизнес-аналитика Анны Бучельниковой после посещения одной из фитнес-студий города. Захотелось сделать намного лучше, заметила она. Студию открыла по франшизе XS BODYflow.

Переоборудовала бывшее помещение детской студии танцев под свои требования. Средства на аренду площади, ремонт и оборудование – собственные и заёмные. Представители франшизы дали только знания.

"Мы готовимся к открытию второй студии, планируем запустить в августе. Возможно, еще раз обратимся в Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области. Студия будет больше этой. У нее свой уклон – танцы", - уточнила предприниматель.

Учреждение работает с конца февраля, ежемесячный прирост составляет до 30 человек. С началом лета тренеры практикуют выездные мероприятия.

Поддержка предпринимателю оказана в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Анжела Лебедева