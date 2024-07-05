Предприятия Тюменского района начали уборку кормовых культур
Общество, 20:20 04 июля 2024
| Фото: администрация Тюменского муниципального района
Уборку кормовых культуры начали предприятия Тюменского района. Всего в районе предстоит заготовить 30 тыс. тонн сена, 33 тыс. тонн сенажа и 34 тыс. тонн силоса, сообщает пресс-служба администрации Тюменского муниципального района.
Первой для заготовки сенажа вышла техника птицефабрики "Боровская". Данный вид кормов предприятие заготавливает для собственной молочно-товарной фермы.