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Предприятия Тюменского района начали уборку кормовых культур

Общество, 20:20 04 июля 2024

администрация Тюменского муниципального района | Фото: администрация Тюменского муниципального района

Уборку кормовых культуры начали предприятия Тюменского района. Всего в районе предстоит заготовить 30 тыс. тонн сена, 33 тыс. тонн сенажа и 34 тыс. тонн силоса, сообщает пресс-служба администрации Тюменского муниципального района.

Первой для заготовки сенажа вышла техника птицефабрики "Боровская". Данный вид кормов предприятие заготавливает для собственной молочно-товарной фермы.

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# АПК , кормозаготовка

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