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Квадрокоптер и тепловизор отправили землякам на СВО жители Армизонского района

Общество, 16:31 08 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Квадрокоптер и тепловизор отправили землякам – участникам специальной военной операции жители Армизонского района. Также в партии и другое необходимое оборудование и вещи: бензопилы, портативная газовая горелка, средства личной гигиены, продукты питания, медикаменты, рассказал глава района Игорь Власов.

"В социальных сетях мне поступило обращение от парней нашего района, которые в данное время выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Решением муниципального штаба по мобилизации просьба была удовлетворена", - пояснил глава.

Гуманитарный груз уже отправили из Аромашевского района именной посылкой, которую бойцы скоро получат.

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# гуманитарная помощь , СВО

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