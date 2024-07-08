Тюменцы могут оценить доступность городской среды в День семьи, любви и верности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский социальный проект "Гостеприимный город для всех" приурочен ко Дню семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля. Мамы с колясками, пожилые люди, люди с инвалидностью – все, для кого особенно важен уровень инклюзии инфраструктуры, пройдут по предложенным маршрутам и отметят признаки доступности объектов на Яндекс Картах.

Проект запускает ВЭБ.РФ совместно с Госдумой РФ и Агентством стратегических инициатив при поддержке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Участие во флешмобе также примут представители администрации городов, студенческие отряды, волонтеры. Акция призвана обратить внимание общества на вопросы инклюзии, помочь сформировать инклюзивные маршруты и при необходимости взять конкретные объекты на проработку качества доступности.

"Агентство стратегических инициатив уделяет особое внимание принципам инклюзивности в вопросах проектирования комфортной и доступной среды для всех жителей. Привлечение сообществ в процесс принятия решений позволяет получить ценные рекомендации, создать пространства с высокой степенью доступности и удобства для широкого круга людей, оценить качество реализованных проектов с учетом разнообразных потребностей горожан", - сказала заместитель генерального директора АСИ Анна Сухова.

Идея социального проекта возникла на образовательной программе ВЭБ.РФ и Школы управления "Сколково" "Гостеприимные города", которая реализуется при поддержке Минэкономразвития России.

"В прошлом году ВЭБ.РФ запустил большую образовательную программу для 200 городов по развитию туризма в нашей стране - "Гостеприимные города". Конечно, каждый из нас очень любит свой город и хочет, чтобы он был еще привлекательнее: и для тех, кто здесь живет, и для тех, кто приезжает в гости. У нас у всех есть семьи, и мы хотим, чтобы жизнь в городах была удобной, комфортной и счастливой для всех: от младенцев в колясках, которые только учатся познавать этот мир, до старшего поколения. Уверена, что мероприятие никого не оставит равнодушным", - подчеркнула главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.