  • 9 июля 20249.07.2024вторник
  • В Тюмени 26..28 С 3 м/с ветер северный

Тюменец Дмитрий Родяшин — победитель всероссийского конкурса "Проводники смыслов"

Общество, 17:08 09 июля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Награждение лучших экскурсоводов, участвовавших в конкурсном отборе "Проводники смыслов" для работы на Международной выставке-форуме "Россия" состоялось на ВДНХ в Москве. Экскурсовод Тюменского музейно-просветительского объединения Дмитрий Родяшин признан лучшим в номинации "Гид-экскурсовод".

Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Итоги подведены в рамках первой всероссийской премии в области развития молодежного туризма "Больше, чем путешествие". В конкурсе приняли участие свыше 10 тыс. россиян в возрасте от 18 до 80 лет из всех 89 регионов.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ВДНХ , награждение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:48 09.07.2024Тюменское УФАС проконтролирует цены на лекарства
17:37 09.07.2024Тюменские ученые издали кингу о грибных болезнях злаков
17:26 09.07.2024Сбер профинансирует группу компаний "Инко" для строительства нового жилого квартала в Тюмени
17:26 09.07.2024"Хранители истории" восстанавливают мемориалы и памятники в Тюменской области