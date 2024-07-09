Тюменец Дмитрий Родяшин — победитель всероссийского конкурса "Проводники смыслов"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Награждение лучших экскурсоводов, участвовавших в конкурсном отборе "Проводники смыслов" для работы на Международной выставке-форуме "Россия" состоялось на ВДНХ в Москве. Экскурсовод Тюменского музейно-просветительского объединения Дмитрий Родяшин признан лучшим в номинации "Гид-экскурсовод".

Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Итоги подведены в рамках первой всероссийской премии в области развития молодежного туризма "Больше, чем путешествие". В конкурсе приняли участие свыше 10 тыс. россиян в возрасте от 18 до 80 лет из всех 89 регионов.