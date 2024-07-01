В Тюменской области усилили патрулирование пляжей и водоемов

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Профилактические акции, направленные на повышение уровня знаний граждан о правилах безопасного поведения на воде и оказанию доврачебной помощи пострадавшему, проводят в Тюменской области сотрудники регионального управления МЧС России. 10 июля такое мероприятия прошло на базе отдыха "Пруд Лесной", сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты отмечают, что большое значение в профилактике имеет сознательность взрослых и внимание родителей к своим детям. "Крайне важно говорить с ребенком об опасности купания в неположенных местах, о правилах поведения на воде", – подчеркнул инспектор Центра ГИМС областного главка МЧС России Илья Лемзяков.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В 2024 году на водоемах России утонули более 1 тыс. 600 человек, 200 из них – дети. Стремительный рост числа несчастных случаев на водных акваториях произошел с наступлением жаркой погоды. Тревожная динамика, связанная с гибелью людей во время купания отмечается более чем в 40 субъектах страны. В их числе и Тюменская область, где с начала купального сезона утонули 10 человек - семь взрослых и трое детей. Все случаи гибели людей произошли в необорудованных для купания местах.

"К сожалению, печальная статистика не пугает большинство граждан. Многие, пренебрегая собственной безопасностью и безопасностью своих близких, отправляются отдыхать на несанкционированные пляжи. Конечно есть и те, кто выбирает безопасный отдых у воды", - отметили в МЧС.

Специалисты ведомства призывают гостей и жителей региона не забывать о правилах безопасности. Выбирать официально разрешенные места для купания, чтобы простое желание окунуться в воду не обернулось трагедией.