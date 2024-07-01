Тюменская семья передала бойцам СВО автомобиль "Нива"

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Автомобиль "Нива" переделала бойцам на передовую семья Зайнулловых из Тюмени. Двое ее членов являются сотрудниками Тюменской облдумы. Автомобиль они приобрели на свои деньги, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия".

Всего в число активистов волонтерского центра Тюменской областной думы "От сердца к сердцу" входят более 200 сотрудников облдумы, Счетной палаты, Общественной молодежной палаты и ветераны Ямала.

"За полгода волонтеры подготовили три отправки в зону СВО: сплетена 31 маскировочная сеть, изготовлено 720 перевязочных наборов, 4500 сухих армейских душей, 1400 окопных свечей, 205 пластиковых контейнеров для обезболивающих лекарств. Собрано более миллиона рублей, закуплены материалы для дальнейшей работы", - сообщил первый заместитель председателя областного парламента Андрей Артюхов.

Как рассказала руководитель волонтерского центра "От сердца к сердцу" Наталья Юнгман, волонтеры плетут маскировочные сети, делают сухие души и окопные свечи в стенах думы в рабочие дни и по выходным. У центра установлена связь с мобильным военным госпиталем, который находится в Бердянском районе Запорожской области. По заявкам из госпиталя приобретены хозяйственные товары, средства гигиены для бойцов, три стиральные машины, 300 кг стирального порошка, морозильный ларь.

Волонтеры центра Тюменской облдумы "От сердца к сердцу" намерены продолжать свою работу. Следующая отправка гуманитарного груза состоится в августе. Собранное будет передано нашим бойцам с помощью организации "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко.